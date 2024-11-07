Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Mahattan 09

- 03, Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý , Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Làm việc tại công ty TNHH Thương Mại Đại Nam - một thành viên của tập đoàn XHEROZONE.
1. Quản lý hành chính:
Tổ chức và quản lý công tác hành chính của toàn công ty, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.
Xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định, nội quy của công ty.
Chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động hành chính.
2. Quản lý nhân sự:
Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của công ty.
Chỉ đạo nhân viên quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách đối với người lao động.
Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên.
Tổ chức đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
3. Chính sách và phúc lợi:
Xây dựng và quản lý các chính sách, chế độ phúc lợi cho nhân viên, đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh.
Giám sát và đảm bảo thực hiện đúng các chế độ, chính sách về lương, thưởng, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật.
4. Quan hệ lao động:
Xây dựng, triển khai, duy trì văn hóa doanh nghiệp đến toàn thể công ty
Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, tranh chấp lao động, khiếu nại và kỷ luật.
Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty và người lao động.
5. Báo cáo và tư vấn:
Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác hành chính nhân sự theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự và hành chính.
6. Các nhiệm vụ khác:
Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chính sách, chiến lược phát triển

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật, hoặc các ngành liên quan khác.
Kinh nghiệm thực tế: 05 năm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng lương 30,000,000 VNĐ – 40,000,000 VNĐ tuỳ kinh nghiệm và năng lực
Chế độ nghỉ, thưởng lễ, Tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Thời gian làm việc từ thứ 2- sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 & chủ nhật)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 60C đường Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

