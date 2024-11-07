Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 20 Triệu

Làm việc tại công ty TNHH Thương Mại Đại Nam - một thành viên của tập đoàn XHEROZONE.

1. Quản lý hành chính:

Tổ chức và quản lý công tác hành chính của toàn công ty, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định, nội quy của công ty.

Chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động hành chính.

2. Quản lý nhân sự:

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của công ty.

Chỉ đạo nhân viên quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên.

Tổ chức đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

3. Chính sách và phúc lợi:

Xây dựng và quản lý các chính sách, chế độ phúc lợi cho nhân viên, đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh.

Giám sát và đảm bảo thực hiện đúng các chế độ, chính sách về lương, thưởng, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật.

4. Quan hệ lao động:

Xây dựng, triển khai, duy trì văn hóa doanh nghiệp đến toàn thể công ty

Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, tranh chấp lao động, khiếu nại và kỷ luật.

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty và người lao động.

5. Báo cáo và tư vấn:

Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác hành chính nhân sự theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự và hành chính.

6. Các nhiệm vụ khác:

Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chính sách, chiến lược phát triển