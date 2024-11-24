Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Công ty TNHH XD Hoằng Đạo
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH XD Hoằng Đạo

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 560 Quang Trung, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1.Tuyển dụng nhân sự
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng, phỏng vấn nhân sự và thực hiện tiếp đón nhân sự mới.
+ Lên kế hoạch tuyển dụng và triển khai kế hoạch theo yêu cầu của các phòng ban và ban giám đốc;
+ Lập báo cáo về nhân sự theo tuần, tháng, định biên nhân sự giúp tối ưu nguồn và chi phí tuyển dụng cũng như chất lượng ứng viên;
+ Xây dựng quy trình tuyển dụng, bộ câu hỏi phỏng vấn các vị trí đã đưa vào thực hiện;
2. Công việc về nhân sự:
+ Thực hiện giám sát, phổ biến nội quy, đào tạo nhân viên mới giữ vững văn hóa doanh nghiệp và theo sát nhân sự trong quá trình làm việc.
+ Tìm hiểu các vấn đề của nhân viên liên quan tới tiến độ làm việc và lý do khi thực hiện các hoạt động kém hiệu quả để kịp thời có kế hoạch khích lệ .
+ Hướng dẫn nhân viên mới nắm rõ về nội quy lao động, điều lệ công ty; giúp nhân viên mới hòa hợp được với tổ chức;
+ Xây dựng các quy trình làm việc cho các bộ phận và đào tạo các phòng ban áp dụng quy trình
+ Giám sát và đánh giá năng lực của nhân viên theo tháng, theo quý, theo năm
+ Đề xuất thưởng phạt, tuyển mới hoặc cảnh báo về nhân sự kịp thời với BGĐ
+ Thực hiện làm bảng công hàng tháng cho nhân sự.
+ Theo dõi nghỉ phép và việc chấp hành nội quy công ty;
+ Theo dõi ngày đáo hạn, chấm dứt HĐLĐ;
+ Theo dõi BHXH, báo tăng giảm BHXH, các chế độ về BHXH cho nhân viên.
+ Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
+ Tìm hiểu và cùng ban Giám đốc xây dựng hệ thống chi trả lương theo kết quả hiệu quả công việc, hệ thống KPI các phòng ban.
+ Xây dựng văn hóa công ty
+ Lên kế hoạch tổ chức và tổ chức team building cho toàn bộ nhân viên công ty
+ Xây dựng nội quy lao động của công ty
+ Xây dựng những bước đầu trong tổ chức xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Triển khai về Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi cho mỗi nhân viên
3. Công việc hành chính:
- Mua và đề xuất thanh toán VPP, công cụ dụng cụ để phục vụ công việc hàng ngày
- Thực hiện đề xuất thanh toán điện, nước, vệ sinh hàng tháng.
- Thực hiện soạn thảo: Công văn, Quyết định, Thông báo,Làm HĐLĐ, tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ nhân sự và HĐLĐ.
- Mua sắm văn phòng phẩm và kiểm tra cơ sở vật chất, theo dõi tiền điện, nước;
- Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị nhân lực, có kinh nghiệm trong tuyển dụng và đào tạo nhân sự, truyền thông nội bộ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí Hành chính nhân sự tổng hợp từ 03 năm trở lên
2. Nắm rõ cách sử dụng Excel, trích xuất và tạo lập báo cáo từ Excel
3. Có khả năng thương lượng và thuyết phục
4. Chịu được áp lực cao, biết cách làm việc xử lý các vấn đề liên quan giữa cá nhân và cá nhân, con người với quy trình.v...v...

Tại Công ty TNHH XD Hoằng Đạo Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương deal theo năng lực
- Mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
- Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
- Thưởng các ngày lễ, tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XD Hoằng Đạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH XD Hoằng Đạo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhân Trạch, Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

