Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt Nam
- Tây Ninh:
- Lô B3.5, đường N10, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty.
Lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp và hội thảo, đảm bảo việc chuẩn bị tài liệu và phòng họp được tiến hành đúng thời hạn.
Quản lý và cập nhật lịch làm việc của Giám đốc, đảm bảo sự hài hòa giữa các cuộc họp và cuộc gặp.
Xử lý và trình bày thông tin quan trọng, báo cáo và tài liệu liên quan đến quản lý và hoạt động của công ty.
Theo dõi và đánh giá các dự án, đảm bảo tiến độ được thực hiện đúng kế hoạch.
Xử lý các công việc hành chính, ghi chú và chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian có thể đi công tác xa
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành liên quan.
Nữ, tuổi từ 25 -35, 1 năm kinh nghiệm trở lên
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Tại Công Ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN..., phúc lợi, thưởng Lễ/tết
Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp mạnh mẽ
Ngày nghỉ phép và nghỉ lễ
Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn
Team building, du lịch hàng năm
Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI