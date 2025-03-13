Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Lô B3.5, đường N10, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty.

Lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp và hội thảo, đảm bảo việc chuẩn bị tài liệu và phòng họp được tiến hành đúng thời hạn.

Quản lý và cập nhật lịch làm việc của Giám đốc, đảm bảo sự hài hòa giữa các cuộc họp và cuộc gặp.

Xử lý và trình bày thông tin quan trọng, báo cáo và tài liệu liên quan đến quản lý và hoạt động của công ty.

Theo dõi và đánh giá các dự án, đảm bảo tiến độ được thực hiện đúng kế hoạch.

Xử lý các công việc hành chính, ghi chú và chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng trung 4 kỹ năng nghe nói đọc viết

Thời gian có thể đi công tác xa

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành liên quan.

Nữ, tuổi từ 25 -35, 1 năm kinh nghiệm trở lên

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 10-25 triệu/tháng (cụ thể sẽ thoả thuận khi phỏng vấn);

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN..., phúc lợi, thưởng Lễ/tết

Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp mạnh mẽ

Ngày nghỉ phép và nghỉ lễ

Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn

Team building, du lịch hàng năm

Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin