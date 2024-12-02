Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công ty 100% vốn Nhật Bản chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm

Lương: 15,000,000~20,000,000 VND (GROSS) (Thương lượng dựa theo năng lực và kinh nghiệm)

Nội dung công việc:

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Marketing

- Khảo sát bao bì, thị trường để cải thiện và phát triển sản phẩm.

- Phân tích dữ liệu và thu thập thông tin

- Lập kế hoạch mở rộng bán hàng và thực hiện chu trình PDCA

Khác

- Các hoạt động Marketing khác theo sự phân công của Marketing Manager/BOD

- Tuân thủ quy trình, biểu mẫu theo quy định tại FSSC 2200 & ISO 9001:2015

Thời gian làm việc:

- Thứ Hai ~ Thứ Sáu: 7:30 ~ 17:00

- Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.

Địa điểm làm việc: Q. Phú Nhuận, HCM

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Nữ, 24~30 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học

- Tiếng Nhật Business (N2 trở lên)

- Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về chuyên môn Marketing

- Kinh nghiệm làm việc và học tập tại Nhật Bản hoặc Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật

- Kỹ năng vi tính văn phòng (Excel, Word, PowerPoint)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic

Ưu tiên (Không bắt buộc):

- Có kinh nghiệm Marketing

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG

- Từng đi du học hoặc làm việc tại Nhật

- Sử dụng được tiếng Anh.

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Đánh giá KPI cuối năm (thưởng bonus)

- Các loại bảo hiểm theo quy định, bảo hiểm Bảo Việt

- Phụ cấp phí đi lại, Công đoàn và các chế độ theo luật lao động

- Xét tăng lương 1 lần 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

