Tuyển Hành chính tổng hợp CTY TNHH Xuất Nhập Khẩu & Phân Phối Minh Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 157 Đào Duy Anh, P.8,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Nhận danh sách đơn hàng từ hệ thống và tiến hành soạn hàng theo yêu cầu.

Kiểm tra chính xác thông tin sản phẩm, số lượng và tình trạng hàng hóa trước khi đóng gói.

Đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn khi vận chuyển.

Phối hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng để xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Bàn giao hàng hóa cho bộ phận giao nhận đúng thời gian quy định.

Sắp xếp kho hàng gọn gàng, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ đúng vị trí.

Hỗ trợ kiểm kê kho định kỳ và báo cáo số lượng hàng tồn.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc trong kho, soạn hàng hoặc đóng gói là một lợi thế.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm, sắp xếp công việc hiệu quả.

Có thể làm việc theo ca hoặc tăng ca khi cần.

Tại CTY TNHH Xuất Nhập Khẩu & Phân Phối Minh Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30,000đ/giờ (6-7 triệu/tháng) tuỳ theo số giờ làm.

Thưởng hiệu suất theo quy định công ty.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH Xuất Nhập Khẩu & Phân Phối Minh Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.