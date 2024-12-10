Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Chuo Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Khách sạn Roygent Parks Hải Phòng - Số 3

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Chủ yếu chịu trách nhiệm về hợp đồng, tạo và quản lý tài liệu liên quan đến khách hàng lưu trú dài hạn và ngắn hạn.

+ Nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm theo yêu cầu của quản lý.

+ Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và giám đốc tòa nhà.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương

+ Kỹ năng MS Office thành thạo

+ Tiếng Anh khá

+ Trách nhiệm, trung thực

+ Xử lý vấn đề tốt

+ Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

Tại Công Ty TNHH Chuo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

+ Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

+ Xét thưởng, đánh giá tăng lương hàng năm

+ Tiệc sinh nhật, trao giải nhân viên xuất sắc Quý, năm, thưởng service charge hàng tháng

+ Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm

+ Đóng BHXH, bảo hiểm tai nạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chuo Việt Nam

