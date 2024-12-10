Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Chuo Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Chuo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Chuo Việt Nam

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Chuo Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Khách sạn Roygent Parks Hải Phòng

- Số 3

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Chủ yếu chịu trách nhiệm về hợp đồng, tạo và quản lý tài liệu liên quan đến khách hàng lưu trú dài hạn và ngắn hạn.
+ Nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm theo yêu cầu của quản lý.
+ Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và giám đốc tòa nhà.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương
+ Kỹ năng MS Office thành thạo
+ Tiếng Anh khá
+ Trách nhiệm, trung thực
+ Xử lý vấn đề tốt
+ Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

Tại Công Ty TNHH Chuo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
+ Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
+ Xét thưởng, đánh giá tăng lương hàng năm
+ Tiệc sinh nhật, trao giải nhân viên xuất sắc Quý, năm, thưởng service charge hàng tháng
+ Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm
+ Đóng BHXH, bảo hiểm tai nạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chuo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chuo Việt Nam

Công Ty TNHH Chuo Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

