Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Hành chính tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ trực tiếp bộ phận Đại diện Chủ Đầu Tư (OR) và làm cầu nối giữa phòng ban HO và các đơn vị vận hành để thực hiện công việc theo chức năng và nhiệm vụ được phân bổ.
Nhiệm vụ 1: Kiểm tra hồ sơ và triển khai công việc đến các đơn vị vận hành
1.1 Follow up các thông tin từ các phòng ban HO nhằm hỗ trợ nhân sự NHW OR làm việc lại các đơn vị khách sạn và khu nghỉ dưỡng
1.2 Hỗ trợ công tác kiểm tra thông tin các đề xuất chi phí OPEX/ CAPEX của khách sạn và khu nghỉ dưỡng trước khi chuyển lên Ban Giám Đốc, follow up và nắm thông tin: về nhà thầu, người xử lý đơn hàng nhằm cung cấp thông tin khi cần thiết
1.3 Rà soát hồ sơ pháp lý, các HĐ, các vấn đề nhà thầu của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng
1.4 Follow up công việc của các ĐDCĐT và nhắc nhở các công việc pending, deadline các công việc hàng ngày, hàng tuần nhằm giúp dự án thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ bàn giao.
1.5 Rà soát và chuẩn bị các tài liệu họp
1.6 Cập nhật tiến độ các hạng mục hồ sơ của Bộ phận (chi tiết) với các bộ phận/ phòng/ ban liên quan
Nhiệm vụ 2: Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu cấp quản lý
2.1 Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, năm và các báo cáo khác các ĐDCĐT gửi cho Ban Giám đốc NHW.
2.2 Báo cáo công việc khác phát sinh"
Nhiệm vụ 3: Tiếp nhận hồ sơ trình ký và lưu trữ
3.1 Tiếp nhận giấy tờ gửi đến và phân loại, trình các ĐDCĐT có thẩm quyền giải quyết.
3.2 Trình ký và đóng dấu hồ sơ, chứng từ, các hồ sơ thanh toán của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng
3.3 Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan. Sắp xếp hồ sơ, tài liệu để lưu trữ vào sổ sách, theo dõi luân chuyển hồ sơ.
3.4. Dịch các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc hành chính
4.1 Hỗ trợ đăng ký công tác hoặc đón tiếp khách đột xuất hoặc theo kế hoạch của NHW OR
4.2 In ấn, photocopy tài liệu khi cần thiết
4.3 Sắp xếp lịch họp của Phó giám đốc NHW (HMA) với các đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và đối tác
4.4 Sắp xếp lịch phỏng vấn các vị trí GM/EXCOM của các đơn vị vận hành quốc tế
4.5 Thực hiện biên bản họp theo từng cuộc họp
Nhiệm vụ 5: Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học, cao đẳng... chuyên nghành quản trị kinh doanh /du lịch/ quản trị khách sạn/vui chơi giải trí
Kiến thức vận hành công viên giải trí, khách sạn
Tin học: Khả năng sử dụng tin học văn phòng tốt
Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp, viết, đọc tốt"
Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn
Khả năng giao tiếp và phối hợp làm việc tốt;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Khả năng thiết lập kế hoạch và theo dõi công việc;
Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...).
Khả năng phân tích dữ liệu & đưa các các dự đoán, giải pháp.
Khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình tốt
Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, nhiệt huyết, khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác, linh hoạt, dễ ứng biến trong mọị tình huống"
Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp;
Sức khỏe tốt; Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc;
Chủ động trong công việc, cẩn thận và tỉ mỉ;
Đảm bảo tính chính trực, khách quan và bảo mật trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương - thưởng cạnh tranh so với thị trường.
Phụ cấp ăn uống, di chuyển...
Quà sinh nhật các ngày lễ tết, quà hiếu hỷ, sinh con kết hôn...đầy đủ theo chính sách công đoàn.
Được công ty tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, phúc lợi toàn diện với bảo hiểm sức khỏe Nova-care, ưu đãi đặc quyền trong hệ sinh thái tập đoàn,...
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch. 100% nhân sự được tạo cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.
Chính sách Novator hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-tong-hop-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job268620
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Vietnam Finance
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu
Shinhan Vietnam Finance
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ DĨNH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ DĨNH THÀNH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ DĨNH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ DĨNH THÀNH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Realtique làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Realtique
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu JobsGO Recruit
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Á Rồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Á Rồng
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
17 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu JobsGO Recruit
30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu Shinhan Vietnam Finance
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu Shinhan Vietnam Finance
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu Shinhan Vietnam Finance
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Shinhan Vietnam Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu Shinhan Vietnam Finance
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa (DOE)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TAHK Foundation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm