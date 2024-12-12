Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ trực tiếp bộ phận Đại diện Chủ Đầu Tư (OR) và làm cầu nối giữa phòng ban HO và các đơn vị vận hành để thực hiện công việc theo chức năng và nhiệm vụ được phân bổ.

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra hồ sơ và triển khai công việc đến các đơn vị vận hành

1.1 Follow up các thông tin từ các phòng ban HO nhằm hỗ trợ nhân sự NHW OR làm việc lại các đơn vị khách sạn và khu nghỉ dưỡng

1.2 Hỗ trợ công tác kiểm tra thông tin các đề xuất chi phí OPEX/ CAPEX của khách sạn và khu nghỉ dưỡng trước khi chuyển lên Ban Giám Đốc, follow up và nắm thông tin: về nhà thầu, người xử lý đơn hàng nhằm cung cấp thông tin khi cần thiết

1.3 Rà soát hồ sơ pháp lý, các HĐ, các vấn đề nhà thầu của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng

1.4 Follow up công việc của các ĐDCĐT và nhắc nhở các công việc pending, deadline các công việc hàng ngày, hàng tuần nhằm giúp dự án thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ bàn giao.

1.5 Rà soát và chuẩn bị các tài liệu họp

1.6 Cập nhật tiến độ các hạng mục hồ sơ của Bộ phận (chi tiết) với các bộ phận/ phòng/ ban liên quan

Nhiệm vụ 2: Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu cấp quản lý

2.1 Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, năm và các báo cáo khác các ĐDCĐT gửi cho Ban Giám đốc NHW.

2.2 Báo cáo công việc khác phát sinh"

Nhiệm vụ 3: Tiếp nhận hồ sơ trình ký và lưu trữ

3.1 Tiếp nhận giấy tờ gửi đến và phân loại, trình các ĐDCĐT có thẩm quyền giải quyết.

3.2 Trình ký và đóng dấu hồ sơ, chứng từ, các hồ sơ thanh toán của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng

3.3 Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan. Sắp xếp hồ sơ, tài liệu để lưu trữ vào sổ sách, theo dõi luân chuyển hồ sơ.

3.4. Dịch các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc hành chính

4.1 Hỗ trợ đăng ký công tác hoặc đón tiếp khách đột xuất hoặc theo kế hoạch của NHW OR

4.2 In ấn, photocopy tài liệu khi cần thiết

4.3 Sắp xếp lịch họp của Phó giám đốc NHW (HMA) với các đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và đối tác

4.4 Sắp xếp lịch phỏng vấn các vị trí GM/EXCOM của các đơn vị vận hành quốc tế

4.5 Thực hiện biên bản họp theo từng cuộc họp

Nhiệm vụ 5: Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học, cao đẳng... chuyên nghành quản trị kinh doanh /du lịch/ quản trị khách sạn/vui chơi giải trí

Kiến thức vận hành công viên giải trí, khách sạn

Tin học: Khả năng sử dụng tin học văn phòng tốt

Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp, viết, đọc tốt"

Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn

Khả năng giao tiếp và phối hợp làm việc tốt;

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Khả năng thiết lập kế hoạch và theo dõi công việc;

Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...).

Khả năng phân tích dữ liệu & đưa các các dự đoán, giải pháp.

Khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình tốt

Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, nhiệt huyết, khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác, linh hoạt, dễ ứng biến trong mọị tình huống"

Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp;

Sức khỏe tốt; Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc;

Chủ động trong công việc, cẩn thận và tỉ mỉ;

Đảm bảo tính chính trực, khách quan và bảo mật trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương - thưởng cạnh tranh so với thị trường.

Phụ cấp ăn uống, di chuyển...

Quà sinh nhật các ngày lễ tết, quà hiếu hỷ, sinh con kết hôn...đầy đủ theo chính sách công đoàn.

Được công ty tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, phúc lợi toàn diện với bảo hiểm sức khỏe Nova-care, ưu đãi đặc quyền trong hệ sinh thái tập đoàn,...

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch. 100% nhân sự được tạo cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.

Chính sách Novator hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin