Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, HCMC, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, chăm sóc khách hàng do công ty chuyển xuống
Hỗ trợ khách hàng khi được yêu cầu
Duy trì và chăm sóc mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ data
Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt.
Nam/Nữ từ 20-25 tuổi
Các bạn sinh viên hoặc cử nhân có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh
Năng động, yêu thích làm việc với con người
Quản lý thời gian tốt, chủ động trong công việc
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Làm việc tại công ty 5-6 buổi/tuần, thời gian linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ + Hoa hồng theo dự án.
Phụ cấp xăng xe, cơm trưa, điện thoại.
Môi trường tốt để các bạn nâng cao ngoại ngữ (90% khách hàng là người nước ngoài)
Được đào tạo các kỹ năng sale và làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài, tăng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.
Được cung cấp kiến thức đầy đủ, tài liệu salekits để bắt đầu kinh doanh
Môi trường làm việc thoải mái, không áp lực thời gian.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 292 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

