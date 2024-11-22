Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, HCMC, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, chăm sóc khách hàng do công ty chuyển xuống

Hỗ trợ khách hàng khi được yêu cầu

Duy trì và chăm sóc mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ data

Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt.

Nam/Nữ từ 20-25 tuổi

Các bạn sinh viên hoặc cử nhân có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh

Năng động, yêu thích làm việc với con người

Quản lý thời gian tốt, chủ động trong công việc

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Làm việc tại công ty 5-6 buổi/tuần, thời gian linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ + Hoa hồng theo dự án.

Phụ cấp xăng xe, cơm trưa, điện thoại.

Môi trường tốt để các bạn nâng cao ngoại ngữ (90% khách hàng là người nước ngoài)

Được đào tạo các kỹ năng sale và làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài, tăng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Được cung cấp kiến thức đầy đủ, tài liệu salekits để bắt đầu kinh doanh

Môi trường làm việc thoải mái, không áp lực thời gian.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Visco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.