Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty TNHH Extendmax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ExtendMax Villa, C01 - L18, An Vượng, P. Dương Nộ, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1: Lĩnh vực hoạt động:

Tư vấn pháp lý, xin các giấy phép chuyên ngành tại các Bộ ban ngành như:

- Bộ Công thương

- Bộ Thông tin truyền thông

- Bộ khoa học và công nghệ

- Ban Cơ yếu chính phủ

- Bộ Giao thông vận tải

- Cục tần số vô tuyến điện.

+ Nhập khẩu ủy thác

+ Logistic

2: Mô tả công việc

- Hỗ trợ trưởng phòng soạn thảo các tài liệu theo biểu mẫu có sẵn và liên hệ với các cơ quan nhà nước để hỗ trợ nhà sản xuất nước ngoài, nhà nhập khẩu lớn thực hiện các thủ tục để đạt được các loại giấy chứng nhận (giấy phép con) tương ứng trong thời gian tiêu chuẩn.

- Phối hợp với nhà cung ứng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam cho các hãng sản xuất nước ngoài.

- Nghiên cứu các văn bản pháp quy có liên quan để cập nhật và tư vấn cho khách hàng khi có thay đổi về văn bản pháp quy đối với lĩnh vực hoạt động.

Yêu Cầu Công Việc

+ Tiếng Anh bắt buộc thành thào 4 kỹ năng;

+ Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm và ham học hỏi;

+ Tốt nghiệp các trường Luật, kinh tế, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại/ngoại thương...

+ Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1 Quyền lợi

+ Được đào tạo/hướng dẫn để hoàn thành công việc;

+ Được hưởng các quyền lợi như: Nghỉ phép, tham gia BHXH, BHYT, BHTN ...theo quy định của Pháp Luật.

+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, mang tính quốc tế và phục vụ các khách hàng của ExtendMax trên toàn cầu như Lenovo, Dell, Fujitsu, Hitachi, Shure, Epson...

2. Thu nhập:

+ Lương cơ bản: Từ 7.000.000đ- 12.000.000đ (sẽ trao đổi khi phỏng vấn);

+ Thưởng KPI (hoàn thành công việc trong tháng): Từ 3.000.000đ – 7.000.000đ;

+ Thưởng phát triển khách hàng mới: 10% - 15% doanh số phát sinh từ khách hàng mới;

+ Xét tăng lương: 2 lần/ 1 năm

+ Phụ cấp: 700.000 VNĐ / tháng

3 Phúc lợi:

+ Chế độ Teambuiding tối thiểu 1 đến 2 lần / năm ( có thể đi trong nước hoặc nước ngoài)

+ Qùa tặng sinh nhật;

+ Thưởng các ngày Lễ như Tết dương lịch, 30/4 & 1/5, 2/9

+ Thưởng lương tháng 13: Thưởng 01 tháng lương;

+ Thưởng Tết âm lịch

+ Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh và performance: Từ 1 – 3 tháng lương;

4. Thời gian làm việc:

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00;

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30;

+ Từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam

