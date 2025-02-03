Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty cổ phần TSI Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương 8 triệu - 12 triệu Được hướng dẫn, đào tạo công việc. Nghỉ mát hàng năm, team building Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật Thăm hỏi ốm đau, nghỉ phép Chế độ công đoàn đầy đủ, đóng BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ Làm việc từ T2 - T6 và 2 ngày T7 trong 1 tháng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi thực hiện các hợp đồng, dự án của bộ phận kinh doanh.

Điều phối đặt hàng, giao hàng: tổng hợp đơn đặt hàng, chuyển đơn đặt hàng cho các bộ phận liên quan, theo dõi đơn hàng, giao hàng đúng tiến độ, lập biên bản giao hàng, tờ trình duyệt và các giấy tờ liên quan nếu cần.

Phối hợp quản lý và thu hồi công nợ: đối chiếu số liệu kinh doanh, tiêu thụ của từng sales/ khách hàng, liên kết với phòng kế toán để quản lý và thu hồi công nợ

Thực hiện các giấy tờ (công văn, tờ trình xin phê duyệt các phần công việc phát sinh ngoài quy trình) liên quan đến các hoạt động phục vụ công việc kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của BGĐ/ Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, quản trị, công nghệ sinh học và các ngành có liên quan.

-Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị cùng lĩnh vực là một lợi thế

-Có kỹ năng giao tiếp tốt (trực tiếp, điện thoại), xử lý công việc tốt, chịu khó, cẩn thận tỷ mỉ trong công việc

-Trung thực, năng động, cầu tiến, có tinh thần tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần TSI Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TSI Hà Nội

