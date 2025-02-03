Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty cổ phần TSI Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Công ty cổ phần TSI Hà Nội
- Hà Nội: Lương 8 triệu
- 12 triệu Được hướng dẫn, đào tạo công việc. Nghỉ mát hàng năm, team building Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật Thăm hỏi ốm đau, nghỉ phép Chế độ công đoàn đầy đủ, đóng BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ Làm việc từ T2
- T6 và 2 ngày T7 trong 1 tháng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi thực hiện các hợp đồng, dự án của bộ phận kinh doanh.
Điều phối đặt hàng, giao hàng: tổng hợp đơn đặt hàng, chuyển đơn đặt hàng cho các bộ phận liên quan, theo dõi đơn hàng, giao hàng đúng tiến độ, lập biên bản giao hàng, tờ trình duyệt và các giấy tờ liên quan nếu cần.
Phối hợp quản lý và thu hồi công nợ: đối chiếu số liệu kinh doanh, tiêu thụ của từng sales/ khách hàng, liên kết với phòng kế toán để quản lý và thu hồi công nợ
Thực hiện các giấy tờ (công văn, tờ trình xin phê duyệt các phần công việc phát sinh ngoài quy trình) liên quan đến các hoạt động phục vụ công việc kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của BGĐ/ Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị cùng lĩnh vực là một lợi thế
-Có kỹ năng giao tiếp tốt (trực tiếp, điện thoại), xử lý công việc tốt, chịu khó, cẩn thận tỷ mỉ trong công việc
-Trung thực, năng động, cầu tiến, có tinh thần tự học, làm việc độc lập, làm việc nhóm, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty cổ phần TSI Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TSI Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
