Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Phát triển mạng lưới ATM.

- Hỗ trợ triển khai và mở rộng mạng lưới ATM theo kế hoạch phát triển và yêu cầu kinh doanh của Ngân hàng Woori Việt Nam.

- Hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đăng ký cho ATM mới, cập nhật thông tin ATM… theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Giám sát mạng lưới ATM.

- Hỗ trợ đào tạo các chi nhánh trong việc giám sát hoạt động của ATM. Hỗ trợ xác định, kiểm tra và khắc phục các lỗi liên quan đến ATM.

- Hỗ trợ phân tích và đánh giá hiệu suất hoạt động của ATM.

- Soạn thảo và phát triển các quy trình và hướng dẫn nội bộ liên quan đến hoạt động ATM.

3. Báo cáo và các công việc khác.

- Chuẩn bị báo cáo về hoạt động ATM, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận và Quản lý Khối Hỗ trợ Kinh doanh.