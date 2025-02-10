Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hội sở – 34F, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển mạng lưới ATM.
- Hỗ trợ triển khai và mở rộng mạng lưới ATM theo kế hoạch phát triển và yêu cầu kinh doanh của Ngân hàng Woori Việt Nam.
- Hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đăng ký cho ATM mới, cập nhật thông tin ATM… theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Giám sát mạng lưới ATM.
- Hỗ trợ đào tạo các chi nhánh trong việc giám sát hoạt động của ATM. Hỗ trợ xác định, kiểm tra và khắc phục các lỗi liên quan đến ATM.
- Hỗ trợ phân tích và đánh giá hiệu suất hoạt động của ATM.
- Soạn thảo và phát triển các quy trình và hướng dẫn nội bộ liên quan đến hoạt động ATM.
3. Báo cáo và các công việc khác.
- Chuẩn bị báo cáo về hoạt động ATM, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận và Quản lý Khối Hỗ trợ Kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi

