Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam

Hỗ trợ kinh doanh

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Guitar ca hát, bi

- lắc, bóng bàn, phượt, ẩm thực...

- Không khí vui vẻ, nhiều đồng nghiệp trẻ trung, năng động., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Thực hiện công việc hỗ trợ kinh doanh tại Phòng Phát triển kinh doanh của công ty, bao gồm các công việc sau đây:
- Tiếp nhận thông tin và liên hệ sơ bộ với khách hàng;
- Hỗ trợ các Chuyên viên kinh doanh nhận, gửi, và cập nhật các thông tin Hợp đồng;
- Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên thuộc các trường ĐH/CĐ chuyên Ngành Thương mại, Kinh tế, Tài chính...
- Sử dụng thành thạo tin học văn Phòng Excel,Word, Power Point;
- Có khả năng chịu áp lực trong công việc;
- Cẩn thận và tỷ mỉ.

Tại Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 1 triệu VND
Lương cứng: Tới 1 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam

Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

