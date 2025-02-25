Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Hỗ trợ kinh doanh

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hội sở PVcomBank

- Số 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo hoàn thiện quy trình quản và phát triển đối tác. Tương tác với các Phòng phát triển sản phẩm, Phòng đối tác để điều chỉnh/xây dựng các chính sách, chương trình sản phẩm/chương trình hợp tác phát triển kinh doanh
- Hỗ trợ TBP thực hiện các chương trình PR, marketing cho toàn Khối, cho các Vùng/địa bàn hoặc cho các sản phẩm/dịch vụ cụ thể
- Hỗ trợ TBP quản lý chính sách hỗ trợ hoạt động huy động vốn
- Nghiên cứu và đề xuất về lãi suất huy động
- Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng
- Đánh giá hiệu quả các chương trình thi đua bán hàng
- Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên viên trong các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Bộ phận và Phòng phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan
- Bằng cấp:
- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, quy chế của Ngân hàng. Có hiểu biết và khả năng nắm bắt tình hình và nhu cầu thị trường
- Kiến thức chuyên môn:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tín dụng doanh nghiệp.ưu tiên có tối thiểu 01 năm ở vị trí quản lý nhóm/bộ phận. Ưu tiên UV có kinh nghiệm thúc đẩy bán.
- Kinh nghiệm chuyên môn:

Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 22 Ngô Quyền - Hà Nội - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

