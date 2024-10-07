Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Hỗ trợ team IT
- Xây dựng, cấu hình và duy trì hệ thống tự động hoá và quy trình CI/CD.
- Quản lý và triển khai hệ thống quản lý cấu hình.
- Phát triển và duy trì các hệ thống giám sát và log.
- Hỗ trợ việc triển khai sản phẩm và các bản cập nhật mới.
- Đảm bảo việc bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu.
- Tư vấn và hỗ trợ các nhóm phát triển để tối ưu hóa quy trình phát triển hệ thống.
Hỗ trợ người dùng
- Cài đặt và cấu hình máy tính, thiết bị mạng.
- Khắc phục các sự cố máy tính, mạng, phần cứng, phần mềm máy tính và các thiết bị khác của công ty.
- Hỗ trợ người sử dụng cho các vấn đề CNTT: Phần cứng máy tính, cài đặt phần mềm, máy in, fax, điện thoại, hệ thống mạng, máy chiếu,...
- Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại/email/remote, và các ứng khác.
- Theo dõi và kiểm tra hệ thống mạng, điện thoại VOIP, server đảm bảo toàn bộ các hệ thống vận hành ổn định.
- Quản lý Server (Windowns Server) hệ thống mạng, tìm nguyên nhân và xử lý các sự cố hệ thống (trên Server hay network).
- Quản lý hệ thống mail server của công ty.
- Giám sát và quản lý tất cả các thiết bị CNTT.
- Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ .

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh về kỹ thuật để nâng cao kiến thức về CNTT.
- Có kiến thức về thiết lập và duy trì cấu hình bộ định tuyến mạng, firewall, switch, IP phones, WIFI access point.
- Có kiến thức về TCP/IP, hệ thống mạng, Windows Desktop, MS Office, Outlook hoặc kinh nghiệm hỗ trợ IT
- Tự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật mới để sẵn sàng nâng cao trình độ kỹ thuật.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá tốt.
- Có trách nhiệm trong công việc, chủ động, khả năng làm việc độc lập/đội nhóm, có tinh thần học hỏi, khả năng chịu được áp lực

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, lương gross
- Đóng BHXH đầy đủ;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, thuận lợi cho việc phát triển năng lực, có cơ hội thăng tiến;
- Được đào tạo thường xuyên để trở thành người làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế;
- Được tham gia các hoạt động cùng Công ty: Du lịch, liên hoan, sinh nhật, ....
- Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định Nhà nước;
- Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết,...
- Làm việc tại Đại lý vé máy bay cấp 1 của các hãng hàng không
- Môi trường làm việc thân thiện, dễ hòa đồng
- Làm việc từ Thứ 2 - sáng Thứ 7, nghỉ chiều Thứ 7 và CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 987 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

