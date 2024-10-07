Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Mô Tả Công Việc IT phần mềm

- Hỗ trợ team IT

- Xây dựng, cấu hình và duy trì hệ thống tự động hoá và quy trình CI/CD.

- Quản lý và triển khai hệ thống quản lý cấu hình.

- Phát triển và duy trì các hệ thống giám sát và log.

- Hỗ trợ việc triển khai sản phẩm và các bản cập nhật mới.

- Đảm bảo việc bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu.

- Tư vấn và hỗ trợ các nhóm phát triển để tối ưu hóa quy trình phát triển hệ thống.

Hỗ trợ người dùng

- Cài đặt và cấu hình máy tính, thiết bị mạng.

- Khắc phục các sự cố máy tính, mạng, phần cứng, phần mềm máy tính và các thiết bị khác của công ty.

- Hỗ trợ người sử dụng cho các vấn đề CNTT: Phần cứng máy tính, cài đặt phần mềm, máy in, fax, điện thoại, hệ thống mạng, máy chiếu,...

- Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại/email/remote, và các ứng khác.

- Theo dõi và kiểm tra hệ thống mạng, điện thoại VOIP, server đảm bảo toàn bộ các hệ thống vận hành ổn định.

- Quản lý Server (Windowns Server) hệ thống mạng, tìm nguyên nhân và xử lý các sự cố hệ thống (trên Server hay network).

- Quản lý hệ thống mail server của công ty.

- Giám sát và quản lý tất cả các thiết bị CNTT.

- Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ .

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh về kỹ thuật để nâng cao kiến thức về CNTT.

- Có kiến thức về thiết lập và duy trì cấu hình bộ định tuyến mạng, firewall, switch, IP phones, WIFI access point.

- Có kiến thức về TCP/IP, hệ thống mạng, Windows Desktop, MS Office, Outlook hoặc kinh nghiệm hỗ trợ IT

- Tự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật mới để sẵn sàng nâng cao trình độ kỹ thuật.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá tốt.

- Có trách nhiệm trong công việc, chủ động, khả năng làm việc độc lập/đội nhóm, có tinh thần học hỏi, khả năng chịu được áp lực

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, lương gross

- Đóng BHXH đầy đủ;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, thuận lợi cho việc phát triển năng lực, có cơ hội thăng tiến;

- Được đào tạo thường xuyên để trở thành người làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế;

- Được tham gia các hoạt động cùng Công ty: Du lịch, liên hoan, sinh nhật, ....

- Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định Nhà nước;

- Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết,...

- Làm việc tại Đại lý vé máy bay cấp 1 của các hãng hàng không

- Môi trường làm việc thân thiện, dễ hòa đồng

- Làm việc từ Thứ 2 - sáng Thứ 7, nghỉ chiều Thứ 7 và CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM

