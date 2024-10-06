Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Smartten Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Onsite tại bank Đọc phân tích tài liệu SRS, phân tích tài liệu thiết kế hệ thống Sử dụng Java/ J2EE, Spring boot, Java Core, RESTful API để phát triển hệ thống. Tham gia học tập, nghiên cứu, phát triển các giải pháp Tham gia thiết kế và kiến trúc cơ sở với các nhà phát triển phần mềm cấp cao hoặc trưởng nhóm. Tối ưu hiệu năng hệ thống. Thực hiện các nhiệm vụ do Leader và giám đốc công ty đề ra

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java/ J2EE, Spring boot, Java Core, RESTful API. Có hiểu biết vững chắc về OOP, Design Patterns, Unit Testing, ... Có kiến thức tốt về API gateway, quản lý API và tài liệu API. Có khả năng thiết kế API và tuân theo các tiêu chuẩn API (REST, SOAP), xử lý lỗi, các phương pháp web cho khách hàng Có kinh nghiệm với Entity Framework Core. Có kinh nghiệm với HTML5/CSS, Bootstrap, AngularJS, ReactJS là một lợi thế. Quen thuộc với RabbitMQ, MongoDB, SQL Server, Redis Cache, Orcale, .... Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Microservice là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Smartten Software Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng dự án. Có cơ hội tham gia các hội thảo ATTT trong nước và thế giới (Singapore, Mỹ, Tây Ban Nha,...) Có cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu, kinh nghiệm lâu năm trong ngành ATTT (top 100 hacker Facebook, Microsoft,...). Có thêm chế độ bảo hiểm theo quy định. Thời gian làm việc linh động, trang phục thoải mái. Sự kiện teambuilding hàng quý, 12 ngày nghỉ phép trong năm & 3 ngày nghỉ dưỡng (cùng chế độ hàng năm). Được hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Smartten Software

