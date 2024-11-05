Tuyển Công nghệ Thông tin Azoom VietNam Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Azoom VietNam Inc
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Tùng Lâm, Quận Hải Châu, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm với công nghệ NodeJS/VueJS
Lập trình các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của dự án
Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ
Phối hợp với các thành viên khác để giải quyết vấn đề
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Azoom VietNam Inc Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13, tăng lương 2 lần/năm
Các loại trợ cấp ăn trưa, tiếng Nhật, đi lại lên đến 5 triệu đồng/tháng
Trợ cấp chức vụ (Leader) lên đến 6 triệu/tháng
Cấp Macbook kèm server riêng
Làm việc giờ hành chính, không có OT
Chế độ xin nghỉ - làm bù linh hoạt
Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín
Du lịch hàng năm, team building hàng tháng
Free snack, coffee, tea
Các câu lạc bộ bóng đá
Môi trường thân thiện; cấu trúc phẳng, mọi ý kiến của nhân viên đều được lắng nghe và tiếp thu
Có lộ trình phát triển rõ ràng cho từng cá nhân
Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Azoom VietNam Inc
