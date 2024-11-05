Tuyển Công nghệ Thông tin Azoom VietNam Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Azoom VietNam Inc
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Azoom VietNam Inc

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Azoom VietNam Inc

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Tùng Lâm, Quận Hải Châu, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm với công nghệ NodeJS/VueJS
Lập trình các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của dự án
Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ
Phối hợp với các thành viên khác để giải quyết vấn đề
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng có cả kinh nghiệm cả phía Backend và Frontend trong đó có từ 03 năm kinh nghiệm về NodeJS hoặc VueJS
cả
kinh nghiệm cả phía Backend và Frontend
03 năm kinh nghiệm về NodeJS hoặc VueJS
Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Git, Github
Git, Github
Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc
Có năng lực học hỏi và khả năng tìm hiểu về công nghệ
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên:
Ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin,... hoặc liên quan
Có kinh nghiệm Teamlead hoặc định hướng Teamleader
hoặc định hướng Teamle

Tại Azoom VietNam Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương
Thưởng tháng lương thứ 13, tăng lương 2 lần/năm
Các loại trợ cấp ăn trưa, tiếng Nhật, đi lại lên đến 5 triệu đồng/tháng
Trợ cấp chức vụ (Leader) lên đến 6 triệu/tháng
Cấp Macbook kèm server riêng
Làm việc giờ hành chính, không có OT
Chế độ xin nghỉ - làm bù linh hoạt
Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín
Du lịch hàng năm, team building hàng tháng
Free snack, coffee, tea
Các câu lạc bộ bóng đá
Môi trường thân thiện; cấu trúc phẳng, mọi ý kiến của nhân viên đều được lắng nghe và tiếp thu
Có lộ trình phát triển rõ ràng cho từng cá nhân
Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Azoom VietNam Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Azoom VietNam Inc

Azoom VietNam Inc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

