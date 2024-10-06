Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, hội nghị như: backdrop, banroll, standee, phướn, thẻ đeo, biển tên, quà tặng, biển chỉ dẫn... Thiết kế hình ảnh trên các kênh online và offline, thiết kế tờ rơi, catalogue, brochure, poster, banner... Phối hợp với phòng Marketing để thiết kế các sản phẩm cho trang web của công ty

Thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, hội nghị như: backdrop, banroll, standee, phướn, thẻ đeo, biển tên, quà tặng, biển chỉ dẫn...

Thiết kế hình ảnh trên các kênh online và offline, thiết kế tờ rơi, catalogue, brochure, poster, banner...

Phối hợp với phòng Marketing để thiết kế các sản phẩm cho trang web của công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan. Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế như AI, Id, PS, Crd... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Hội Nghị - Sự kiện

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế như AI, Id, PS, Crd...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Hội Nghị - Sự kiện

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15 triệu/tháng. Thưởng các ngày Lễ, Tết. BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Du lịch hàng năm

Mức lương: 10-15 triệu/tháng.

Thưởng các ngày Lễ, Tết.

BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin