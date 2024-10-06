Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, hội nghị như: backdrop, banroll, standee, phướn, thẻ đeo, biển tên, quà tặng, biển chỉ dẫn...
Thiết kế hình ảnh trên các kênh online và offline, thiết kế tờ rơi, catalogue, brochure, poster, banner...
Phối hợp với phòng Marketing để thiết kế các sản phẩm cho trang web của công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế như AI, Id, PS, Crd...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Hội Nghị - Sự kiện
Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-15 triệu/tháng.
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
