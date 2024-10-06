Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, hội nghị như: backdrop, banroll, standee, phướn, thẻ đeo, biển tên, quà tặng, biển chỉ dẫn... Thiết kế hình ảnh trên các kênh online và offline, thiết kế tờ rơi, catalogue, brochure, poster, banner... Phối hợp với phòng Marketing để thiết kế các sản phẩm cho trang web của công ty
Thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, hội nghị như: backdrop, banroll, standee, phướn, thẻ đeo, biển tên, quà tặng, biển chỉ dẫn...
Thiết kế hình ảnh trên các kênh online và offline, thiết kế tờ rơi, catalogue, brochure, poster, banner...
Phối hợp với phòng Marketing để thiết kế các sản phẩm cho trang web của công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan. Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế như AI, Id, PS, Crd... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Hội Nghị - Sự kiện
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế như AI, Id, PS, Crd...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Hội Nghị - Sự kiện

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15 triệu/tháng. Thưởng các ngày Lễ, Tết. BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Du lịch hàng năm
Mức lương: 10-15 triệu/tháng.
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

