Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY

IT phần mềm

Mức lương
Đến 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm

Trực tiếp tham gia phát triển 1 trong các Products trong hệ sinh thái của Giaohangtietkiem. Xây dựng các API liên quan đến hệ thống chat; Hệ thống xác thực, hệ thống ví điện tử... Thiết kế, thao tác cơ sở dữ liệu Tìm hiểu và cải thiện hiệu năng của hệ thống (tối ưu truy vấn và các thành phần sử dụng) Training, document và hỗ trợ các team khác trong quá trình tích hợp hệ thống,...
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ Java; Sử dụng một trong các framework như Java như: Spring, Hibernate,..; Thành thạo Java Core; Thao tác với các cơ sở dữ liệu quan hệ, đặc biệt là MySQL; Có kinh nghiệm về triển khai các ứng dụng thông qua API; Sử dụng các công nghệ như Kafka, Elasticsearch, Redis, Cassandra; Biết thao tác với server (linux) và CI/CD là một lợi thế; Có kinh nghiệm liên quan tới xử lý thanh toán, tích hợp cổng thanh toán, xử lý luồng xác thực OAuth2, OIDC, SAML là 1 lợi thế; Có khả năng tìm hiểu công nghệ mới và khắc phục sự cố; Có kỹ năng làm việc nhóm tốt; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường: ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ-ĐHQGHN, FPT, Bưu Chính Viễn Thông, ĐH Công Nghiệp,...
– Mức lương Junior đến Senior: 500$ – 2000$ NET (đánh giá tăng lương theo năng lực định kỳ);
– Bảo hiểm sức khỏe cao cấp;
– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
– Sản phẩm chất lượng đến từ công ty top đầu Việt Nam trong lĩnh vực E – logistics, tiếp cận với hàng trăm nghìn users và hàng triệu lượt transactions/ngày;
– Làm việc cùng đội ngũ công nghệ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân;
– Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
– Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;
– Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;
– Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;
– Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

