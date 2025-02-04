Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 17 - 22 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Kế hoạch sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Cụm KCN Dốc 47, Tam Phước, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Tiếp nhận các đơn hàng từ kinh doanh / dự án
Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng và kế hoạch gia công ngoài
Theo dõi cập nhật tiến độ mua hàng, để đảm bảo giao hàng đúng hạn.
Triển khai sản xuất hàng ngày đến tổ, các máy
Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ sản xuất các tổ để đảm bảo sản xuất đúng tiến độ.
tiến độ sản xuất các tổ
Xử lý kịp thời các phát sinh hàng ngày liên quan đến kế hoach sản xuất của công ty
Lập kế hoạch điều phối hàng hóa đáp ứng yêu cầu của KD và DA
Giám sát chuỗi cung ứng khi hàng hóa giao đến khách hàng hoặc công trình
Báo cáo tiến độ hằng ngày cho các BP liên quan ,cảnh báo tiến độ không đáp ứng được nếu có
Tham gia xây dựng, đề xuất điều chỉnh các loại định mức: BOM, năng suất.. phục vụ sản xuất.
Quyết toán chi phí sản xuất, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình của bộ phận
Phối hợp kinh doanh/DA, Xây dựng KHSX dự định của nhà máy

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, có kiến thức quản lý tổng quát
Có kiến thức về ngành quảng cáo, cơ khí, nội thất
Ưu tiên hểu biết quy trình sản xuất về kệ hàng trưng bày

Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn;
Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo chính sách phúc lợi của Công ty;.
Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm, Xét tăng lương hằng năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Cơm trưa và chỗ ở miễn phí cho nhân viên
Du lịch hằng năm cùng Công ty;
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.
Làm việc tại: Nhà Máy Á Đông, Cụm CN Dốc 47, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 112/9 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

