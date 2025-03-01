Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 6

- Khu Công Nghiệp An Phước

- Long Thành

- Đồng Nai, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất.
Điều phối sản xuất, tồn kho, giao hàng
Quản lý và phân công công việc cho nhân viên trong đơn vị thực hiện theo kế hoạch.
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đơn hàng.
Kiểm soát và duy trì các công việc được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo được thời gian, số lượng và chất lượng sản phẩm.
Tổ chức công tác thống kê, báo cáo, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị liên quan đầy đủ và chính xác.
Dự báo, thông tin kịp thời các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, giao hàng cho các đơn vị liên quan.
Quản trị rủi ro trong công việc
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam /Nữ, tuổi từ 30 – 45 tuổi.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất có qui mô trên 200 nhân sự.
Am hiểu việc xây dựng, kiểm soát, vận hành kế hoạch sản xuất
Có kinh nghiệm trong việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất. Có khả năng thực hiện báo cáo phân tích sản xuất
Kỹ năng: lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề
Thực hiện công việc theo yêu cầu của BGĐ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty.
Tham gia đào tạo trong quá trình làm việc
Tham gia Teambuilding & Year End Party
Thưởng Lễ, Tết Dương lịch, lương tháng 13
Xét duyệt tăng lương: 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

