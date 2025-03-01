Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6 - Khu Công Nghiệp An Phước - Long Thành - Đồng Nai, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất.

Điều phối sản xuất, tồn kho, giao hàng

Quản lý và phân công công việc cho nhân viên trong đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đơn hàng.

Kiểm soát và duy trì các công việc được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo được thời gian, số lượng và chất lượng sản phẩm.

Tổ chức công tác thống kê, báo cáo, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị liên quan đầy đủ và chính xác.

Dự báo, thông tin kịp thời các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, giao hàng cho các đơn vị liên quan.

Quản trị rủi ro trong công việc

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam /Nữ, tuổi từ 30 – 45 tuổi.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất có qui mô trên 200 nhân sự.

Am hiểu việc xây dựng, kiểm soát, vận hành kế hoạch sản xuất

Có kinh nghiệm trong việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất. Có khả năng thực hiện báo cáo phân tích sản xuất

Kỹ năng: lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề

Thực hiện công việc theo yêu cầu của BGĐ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty.

Tham gia đào tạo trong quá trình làm việc

Tham gia Teambuilding & Year End Party

Thưởng Lễ, Tết Dương lịch, lương tháng 13

Xét duyệt tăng lương: 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

