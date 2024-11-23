Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng - Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đơn hàng, kiểm soát nguyên vật liệu. hiện có trong khu vực sản xuất

Nhận và theo dõi, thống kê tất cả các số liệu về hàng hóa sản phẩm, các số liệu phát sinh trong từng khâu sản xuất

Tổng hợp số lượng hàng hóa nhập xuất – theo mỗi ngày và tổng hợp cả trong tháng

Làm báo cáo sản xuất hàng ngày và các báo cáo công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Nắm rõ, hiểu về quy trình công đoạn tại vị trí làm việc .

Hiểu được nguyên liệu gỗ

Thống kê (hàng ngày) chi tiết tất cả các số liệu đầu vào quá trình sản xuất phát sinh như: nguyên phụ liệu, thứ phẩm tái chế, tất cả các thành phẩm nhập kho... từ đó kiểm tra định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt...

Có tinh thần làm việc độc lập . tuân thủ về ATLĐ. 5S . PCCC

Cung cấp và thu thập, theo dõi trực tiếp các số liệu thống kê, lưu trữ số liệu thống kê tổng hợp, từ đó đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngay khi cần thiết.

Phối hợp chủ động và trung thực với các bộ phận thống kê của các phòng ban chức năng liên quan, các đơn vị trong doanh nghiệp để thực hiện thống kê theo quy định

Phân tích thống kê và theo dõi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm...) theo yêu cầu quản lý điều hành, viết kết luận phục vụ việc giao ban sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm ngành Gỗ

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, báo cáo thống kê

Thành thạo sử dụng các phần mềm như Microsoft Excel

Có khả năng sử dụng các phần mềm thống kê là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày báo cáo hiệu quả

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin