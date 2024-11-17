Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Cụm Khu Công nghiệp Dốc 47, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận các đơn hàng từ kinh doanh / dự án

Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng và kế hoạch gia công ngoài

Theo dõi cập nhật tiến độ mua hàng, để đảm bảo giao hàng đúng hạn.

Triển khai sản xuất hàng ngày đến tổ, các máy

Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ sản xuất các tổ để đảm bảo sản xuất đúng tiến độ.

Xử lý kịp thời các phát sinh hàng ngày liên quan đến kế hoach sản xuất của công ty

Lập kế hoạch điều phối hàng hóa đáp ứng yêu cầu của KD và DA

Giám sát chuỗi cung ứng khi hàng hóa giao đến khách hàng hoặc công trình

Báo cáo tiến độ hằng ngày cho các BP liên quan ,cảnh báo tiến độ không đáp ứng được nếu có

Tham gia xây dựng, đề xuất điều chỉnh các loại định mức: BOM, năng suất.. phục vụ sản xuất.

Quyết toán chi phí sản xuất, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất

Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình của bộ phận

Phối hợp kinh doanh/DA, Xây dựng KHSX dự định của nhà máy

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiêm tại vị trí các công ty cơ khí và gỗ

03 năm làm vị trí kế hoạch nhà máy

Trình độ Cao đẳng trở lên

Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo chính sách phúc lợi của Công ty;.

- Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm; Tăng lương hằng năm

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Bao cơm và Chỗ ở cho LĐ ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

