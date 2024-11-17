Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
- Đồng Nai: Cụm Khu Công nghiệp Dốc 47, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tiếp nhận các đơn hàng từ kinh doanh / dự án
Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng và kế hoạch gia công ngoài
Theo dõi cập nhật tiến độ mua hàng, để đảm bảo giao hàng đúng hạn.
Triển khai sản xuất hàng ngày đến tổ, các máy
Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ sản xuất các tổ để đảm bảo sản xuất đúng tiến độ.
Xử lý kịp thời các phát sinh hàng ngày liên quan đến kế hoach sản xuất của công ty
Lập kế hoạch điều phối hàng hóa đáp ứng yêu cầu của KD và DA
Giám sát chuỗi cung ứng khi hàng hóa giao đến khách hàng hoặc công trình
Báo cáo tiến độ hằng ngày cho các BP liên quan ,cảnh báo tiến độ không đáp ứng được nếu có
Tham gia xây dựng, đề xuất điều chỉnh các loại định mức: BOM, năng suất.. phục vụ sản xuất.
Quyết toán chi phí sản xuất, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình của bộ phận
Phối hợp kinh doanh/DA, Xây dựng KHSX dự định của nhà máy
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
03 năm làm vị trí kế hoạch nhà máy
Trình độ Cao đẳng trở lên
Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm; Tăng lương hằng năm
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
- Bao cơm và Chỗ ở cho LĐ ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
