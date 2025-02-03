Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Nghiên cứu về các thông tin sản phẩm trong hiện tại và tương lai

Tiếp nhận và triển khai các ý tưởng phát triển sản phẩm, thiết kế xây dựng bản vẽ quy chuẩn cho sản phẩm, triển khai sản xuất sản phẩm mẫu

Quản lý các dự án phát triển sản phẩm mới từ quy trình, nhân sự, tiến độ thời gian

Nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác dâychuyền, thiết bị công nghệ để ứng dụng vào quá trình nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm. Tối ưu các quá trình sản xuất, cắt giảm chi phí

Làm việc với các chuyên gia Nhật bản để học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, áp dụng trong công nghệ cải tiến, hiện đại để cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng cho sản phẩm của Công ty

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Chịu trách nhiệm về Kỹ thuật Sản xuất

Bảo trì, khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị máy móc

Quản lý theo dõi máy móc, đảm bảo máy móc vận hành thuận lợi.