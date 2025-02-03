Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- KCN Amata,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu về các thông tin sản phẩm trong hiện tại và tương lai
Tiếp nhận và triển khai các ý tưởng phát triển sản phẩm, thiết kế xây dựng bản vẽ quy chuẩn cho sản phẩm, triển khai sản xuất sản phẩm mẫu
Quản lý các dự án phát triển sản phẩm mới từ quy trình, nhân sự, tiến độ thời gian
Nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác dâychuyền, thiết bị công nghệ để ứng dụng vào quá trình nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm. Tối ưu các quá trình sản xuất, cắt giảm chi phí
Làm việc với các chuyên gia Nhật bản để học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, áp dụng trong công nghệ cải tiến, hiện đại để cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng cho sản phẩm của Công ty
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Chịu trách nhiệm về Kỹ thuật Sản xuất
Bảo trì, khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị máy móc
Quản lý theo dõi máy móc, đảm bảo máy móc vận hành thuận lợi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng (ưu tiên mảng kỹ thuật. Thành thạo Auto cad 2d)
Tiếng nhật tối thiểu N3, nghe nói tốt. (Ưu tiên N2)
Không giới hạn nam nữ.
Từ 23 đến 30 tuổi.

Tại Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Tăng lương hàng năm + thưởng cuối năm
Chế độ đau ốm, hiếu hỉ, sinh nhật
Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 601, 92A Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

