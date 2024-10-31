Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 1105 Tờ bản đồ số 37 KP Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.
- Nhận đơn đặt hàng, báo giá cho khách hàng.
- Thu hồi công nợ.
- Đảm bảo doanh số bán.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 45.
- Giới tính: Nữ
- Ngành: Kế Toán - Kinh doanh - Nhân viên văn phòng
- Trình độ: Trung Cấp
- Kinh nghiệm: 01 năm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II Thì Được Hưởng Những Gì

– Quyền lợi: Được hưởng lương tháng 13 và các ngày lễ trong năm
– Tham gia BHXH, BHYT theo luật Nhà nước ban hành.
– Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luậtt lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II

Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1105 Tờ bản đồ số 37 KP Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

