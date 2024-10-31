Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 1105 Tờ bản đồ số 37 KP Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.
- Nhận đơn đặt hàng, báo giá cho khách hàng.
- Thu hồi công nợ.
- Đảm bảo doanh số bán.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 22 - 45.
- Giới tính: Nữ
- Ngành: Kế Toán - Kinh doanh - Nhân viên văn phòng
- Trình độ: Trung Cấp
- Kinh nghiệm: 01 năm
- Giới tính: Nữ
- Ngành: Kế Toán - Kinh doanh - Nhân viên văn phòng
- Trình độ: Trung Cấp
- Kinh nghiệm: 01 năm
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II Thì Được Hưởng Những Gì
– Quyền lợi: Được hưởng lương tháng 13 và các ngày lễ trong năm
– Tham gia BHXH, BHYT theo luật Nhà nước ban hành.
– Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luậtt lao động
– Tham gia BHXH, BHYT theo luật Nhà nước ban hành.
– Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luậtt lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
