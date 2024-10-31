Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 1105 Tờ bản đồ số 37 KP Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

- Nhận đơn đặt hàng, báo giá cho khách hàng.

- Thu hồi công nợ.

- Đảm bảo doanh số bán.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 45.

- Giới tính: Nữ

- Ngành: Kế Toán - Kinh doanh - Nhân viên văn phòng

- Trình độ: Trung Cấp

- Kinh nghiệm: 01 năm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II Thì Được Hưởng Những Gì

– Quyền lợi: Được hưởng lương tháng 13 và các ngày lễ trong năm

– Tham gia BHXH, BHYT theo luật Nhà nước ban hành.

– Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luậtt lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Ánh Hoa II

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin