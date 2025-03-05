Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Tùng Chi Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 1/35, Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Tổ 5, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lên đơn hàng và lịch giao hàng cho khách hàng.

- Phối hợp bộ phận giao nhận hàng hóa theo dõi vận chuyển hàng tới địa chỉ của khách hàng.

- Làm hợp đồng, theo dõi và tính toán chiết khấu cho khách hàng đảm bảo cho việc thực hiện các chính sách kinh doanh được hiệu quả.

- Thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày

- Chăm sóc khách hàng thường xuyên qua điện thoại.

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi công nợ và quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết từng khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ...

- Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, công nợ khách hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp.

- Báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày/ tháng, phân tích doanh số theo mặt hàng, chủng loại, địa điểm,..

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về các giải pháp thúc đẩy bán hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán - Kiểm toán.

- Biết sử dụng phần mềm misa

- Kỹ năng vi tính, excel tốt.

- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, chăm chỉ trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận và trung thực.

Tại Công Ty Cổ Phần Tùng Chi Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm : 8tr +

- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tùng Chi Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.