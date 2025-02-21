Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Phát Triển Địa ốC Khang Thịnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 246 Phạm Ngọc Thạch, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát các loại hóa đơn, chứng từ kế toán

Quản lý định mức tồn kho, nguyên vật liệu

Quản lý tài sản cố định công cụ, dụng cụ trong quán

Tính lương cho nhân viên quán

Lập các báo cáo liên quan theo quy định, nghị định

Các công việc khác theo phân công của quản lý quán.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng…;

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp số liệu, lập báo cáo;

- Kỹ năng lập kế hoạch thực hiện công việc;

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc;

- Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ trong công việc;

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Địa ốC Khang Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu.

Thưởng các dịp lễ, Tết.

Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Phúc lợi: Du lịch, teambuilding, các hoạt động văn hóa, thể thao.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Địa ốC Khang Thịnh

