Tuyển Kế toán bán hàng De Heus LLC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

De Heus LLC
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại De Heus LLC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Ấp Bằng Lăng, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

A. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
1. Địa điểm làm việc tạm thời (cho tới hết Tháng 7/2025): Ấp Bằng Lăng, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
3. Địa điểm làm việc lâu dài: KDC ấp 5B, phường Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
B. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Theo dõi, cập nhật kịp thời các giao dịch bán hàng trong toàn hệ thống phân phối; kiểm soát doanh thu và thu tiền mặt của các điểm bán, theo dõi công nợ nội bộ, công nợ khách hàng; giám sát thu tiền khách hàng đúng hạn
C. TRÁCH NHIỆM
1. KẾ TOÁN BÁN HÀNG
- Nhận đơn hàng
- Lập hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT
- Theo dõi và tổng hợp chi tiết bán hàng ra
- Theo dõi công nợ cho từng khách hàng
- Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp trên phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dẫn của kế toán tổng hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại De Heus LLC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại De Heus LLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

De Heus LLC

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

