Tuyển Kế toán bán hàng De Heus LLC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại De Heus LLC
- Bình Dương: Ấp Bằng Lăng, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
A. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
1. Địa điểm làm việc tạm thời (cho tới hết Tháng 7/2025): Ấp Bằng Lăng, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
3. Địa điểm làm việc lâu dài: KDC ấp 5B, phường Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
B. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Theo dõi, cập nhật kịp thời các giao dịch bán hàng trong toàn hệ thống phân phối; kiểm soát doanh thu và thu tiền mặt của các điểm bán, theo dõi công nợ nội bộ, công nợ khách hàng; giám sát thu tiền khách hàng đúng hạn
C. TRÁCH NHIỆM
1. KẾ TOÁN BÁN HÀNG
- Nhận đơn hàng
- Lập hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT
- Theo dõi và tổng hợp chi tiết bán hàng ra
- Theo dõi công nợ cho từng khách hàng
- Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp trên phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dẫn của kế toán tổng hợp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại De Heus LLC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại De Heus LLC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI