Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 679/44, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

-Phụ trách báo giá hợp đồng ra hóa đơn dựa trên phiếu xuất bán hàng của tất cả các kênh
-Kiểm tra lượng hàng nhập thực tế so với hóa đơn mua từ nhà cung cấp
-Cập nhật giá mua và thuế từng cho mặt hàng nhập kho.
-Đối chiếu và theo dõi công nợ phải trả, báo thanh toán khi đến hạn
-Kiểm tra hàng trả về
-Theo dõi chương trình khuyến mãi trong tháng
-Theo dõi chứng từ liên quan đến việc xuất hóa đơn và theo dõi công nợ
-Lập biên bản điều chỉnh hoặc biên bản hủy hóa đơn (nếu có)
-Lưu hồ sơ theo quy định
-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp ngành hoặc có bằng cấp kinh nghiệm về kế toán
-Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Kỹ năng:
-Sử dụng máy tính, Excel, Word và các phần mềm kế toán, văn phòng thanh thạo
-Sử dụng được phần mềm kế toán ABCsystem là 1 lợi thế (được đào tạo)
-Có tính cam kết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao
-Làm việc tốt, giữ thái độ hợp tác với các bộ phận (nội bộ và khách hàng) liên quan để đảm bảo hoàn thành công việc

Tại Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát huy được mọi năng lực của bản thân.
-Lương 8,500,000
-Bao cơm trưa
-Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ Lễ, Tết, tham gia BHXH, BHYT...)
-Chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty. Có cơ hội du lịch nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt

Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 679/44, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

