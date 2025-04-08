Tuyển Kế toán bán hàng JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Thửa đất 687, tờ bản đồ số 36, KP. Lồ Ồ, Phường An Tây, TP. Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Tạo lập hợp đồng mua bán xe

• Thực hiện các lệnh Thu-Chi theo quy trình

• Lưu trữ và trả chứng từ, giấy tờ tùy thân khách hàng.

• Tương tác với khách hàng về các tình trạng hồ sơ biển số, công nợ của Khách hàng

• Tổng hợp báo cáo theo form mẫu vào đầu ngày và cuối ngày. Theo định kỳ tuần và tháng

• Giao nhận giấy tờ biển số, hồ sơ từ các chi nhánh, phòng ban hoặc nhà cung cấp

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi từ: 18 tuổi đến 28 tuổi

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh Thu chi, kế toán bán hàng, thu ngân

Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

Biết sử dụng máy tính văn phòng

Tối thiểu tốt nghiệp THPT

Thời gian làm việc theo ca

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• LCB + Phụ cấp + Trách nhiệm: 6.000.000 VNĐ

• Hoa hồng / thưởng theo chính sách hàng tháng/ Thưởng theo chính sách năm

• Tổng thu nhập: 10.000.000tr trở lên

• Được thưởng lễ, tết… theo chế độ công ty

• Được đóng bảo hiểm theo đúng luật định : BHXH, BHYT

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp mang đặc bản sắc văn hóa riêng của công ty tạo điều kiện tối đa để nhân viên tìm và phát huy nội lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

