Tuyển Kế toán bán hàng JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Thửa đất 687, tờ bản đồ số 36, KP. Lồ Ồ, Phường An Tây, TP. Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Tạo lập hợp đồng mua bán xe
• Thực hiện các lệnh Thu-Chi theo quy trình
• Lưu trữ và trả chứng từ, giấy tờ tùy thân khách hàng.
• Tương tác với khách hàng về các tình trạng hồ sơ biển số, công nợ của Khách hàng
• Tổng hợp báo cáo theo form mẫu vào đầu ngày và cuối ngày. Theo định kỳ tuần và tháng
• Giao nhận giấy tờ biển số, hồ sơ từ các chi nhánh, phòng ban hoặc nhà cung cấp

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi từ: 18 tuổi đến 28 tuổi
Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh Thu chi, kế toán bán hàng, thu ngân
Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
Biết sử dụng máy tính văn phòng
Tối thiểu tốt nghiệp THPT
Thời gian làm việc theo ca

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• LCB + Phụ cấp + Trách nhiệm: 6.000.000 VNĐ
• Hoa hồng / thưởng theo chính sách hàng tháng/ Thưởng theo chính sách năm
• Tổng thu nhập: 10.000.000tr trở lên
• Được thưởng lễ, tết… theo chế độ công ty
• Được đóng bảo hiểm theo đúng luật định : BHXH, BHYT
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp mang đặc bản sắc văn hóa riêng của công ty tạo điều kiện tối đa để nhân viên tìm và phát huy nội lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

