Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Hóa Jupiter - Pacific làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - An Phú 04, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Check the validity of invoices and documents before carrying out procedures./Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục

- Export or Import goods to warehouse, check invoices./Xuất hay Nhập hàng hóa vào kho, kiểm tra các hóa đơn

- Collating and entering goods data into the system./Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống

- Accounting for the import and export of goods and materials./Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu

- Make inventory report, import and export report./Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn

- Participating in periodical inventory./Tham gia công tác kiểm kê định kỳ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Graduated from college, university majoring in finance and accounting./Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

- Proficient in office computing Be careful, hard-working, responsible at work./Thành thạo tin học văn phòng Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

- Able to work under pressure ./Chịu được áp lực công việc

- Priorities given to recent graduates./Ưu tiên sinh viên mới ra trường

Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Hóa Jupiter - Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm (BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24…)

- Tham gia các hoạt động dành cho nhân viên: Sinh nhật, Teambuilding, tiệc YEP…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Hóa Jupiter - Pacific

