Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Làm việc trực tiếp tại các công trường thi công của công ty. Thực hiện các nhiệm vụ kế toán trong toàn bộ dự án thi công công trình: Tập hợp chi phí, hóa đơn VAT theo từng dự án, phân loại chi phí, phối hợp với kế toán Công ty để theo dõi chính xác chi phí của từng công trình thường xuyên kịp thời.

Quản lý, tiếp nhận vật tư, nguyên vật liệu, máy móc tài sản, vật tư thừa hoặc điều chuyển trong quá trình thi công.

Lập đề nghị thanh toán các chi phí trực tiếp tại công trường thi công.

Phối hợp với các nhân viên kế toán khác để hoàn tất các hồ sơ thuế và báo cáo theo yêu cầu.

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán vật tư, kế toán tại công trường.

Kỹ năng tin học: Tin học văn phòng, thành thạo Word và Excel.

Năng động, cầu tiến, ham học hỏi, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới, chịu được áp lực cao trong công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty xây dựng, dự án, có sở thích với cây cối, tiểu cảnh sân vườn.... là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 10tr-13tr hoặc thoả thuận theo năng lực, Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Chế độ đào tạo, thử việc, bảo hiểm đầy đủ

Thưởng: Thưởng theo hiệu quả và đánh giá toàn công ty.

Làm việc trong môi trường trong lành, xanh sạch, năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

