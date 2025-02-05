Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km 26 Khê Than, Phú Nghĩa,, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, thất thoát.
Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho. Đảm bảo chính xác về số lượng và chất lượng hàng hóa.
Thực hiện các thủ tục nhập xuất kho theo quy định của công ty. Cập nhật chính xác thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.
Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý. Báo cáo kết quả kiểm kê cho quản lý.
Vệ sinh, bảo quản kho sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo an toàn PCCC.
Nhập chứng từ, sổ sách lên phần mềm, hạch toán theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành kế toán. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực cơ khí.
- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc
- Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm MISA

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7- 8.5tr tùy theo năng lực.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động: nghỉ các ngày lễ tết,..
- Được đi du lịch 1 lần/năm, du xuân 1 lần/năm, trường hợp không đi sẽ được thanh toán bằng tiền
- Được thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh
- Được đóng BHXH, BHYT,BHTN theo quy định
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội học tập phát triển bản thân
- Được hưởng các chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, sinh nhật,... theo quy chế công đoàn.
- Được tham gia học tập nâng cao các kỹ năng và kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km 26 Khê Than, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

