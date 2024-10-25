Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Bookabang, Xã Kambute, Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận/nhà cung cấp và làm thủ tục Xuất - Nhập hàng

- Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn PCCC

- Bảo quản hàng hóa lưu kho (không bị ẩm mốc, hư hỏng, đổ vỡ,...)

- Theo dõi và giám sát quá trình mua hàng để kiểm soát số lượng và tình trạng hàng hóa lưu kho

- Lập kế hoạch xuất - nhập hàng hóa định kỳ

- Kiểm soát tình trạng quản lý/bảo quản hàng hóa tại các kho bộ phận

- Báo cáo biến động của kho hàng, đối chiếu số liệu sổ sách và thực tế

- Hỗ trợ thông tin cho các phòng/ban khác về tình hình kho và thông tin sản phẩm

- Đối chiếu danh mục hàng hóa đã nhận so với đơn hàng để nghiệm thu, xử lý hàng bị lỗi với nhà cung cấp

- Chuyển giao tài liệu nghiệm thu để lập hồ sơ thanh toán

- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao Đẳng

Yêu cầu về chuyên môn: Kế toán, Kinh tế, Tài chính

Năng lực /Kỹ năng: Nhanh nhẹn, trung thực, khả năng đàm phán, giao tiếp tốt

Kinh nghiệm tối thiểu: Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kho

Trình độ ngoại ngữ/Tin học: Tin học văn phòng, Anh văn giao tiếp

Giới tính/Độ tuổi: Nam/ Nữ, <35 tuổi

Ngoại hình/Sức khỏe: Sức khỏe tốt

Yêu cầu khác: Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh

2. Hỗ trợ cơm trong ca làm việc

3. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty

4. Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

5. Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

