Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 62/23 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đi ngân hàng
- Làm bảo lãnh
- Xuất hóa đơn GTGT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên nghành Tài chính kế toán
- Có kinh nghiệm từ 1 năm
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận
- Làm 5 ngày/ tuần, nghỉ T7, CN
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: bhxh, bhyt...
- Hưởng các phúc lợi của công ty: Du lịch, thưởng các ngày lễ tết 08/03, 30/04, 01/5, sinh nhật, hiếu hỉ ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
