Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 27 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập các chứng từ thu, chi, UNT, UNC, séc, chứng từ ngân hàng
- Trực tiếp theo dõi, quản lý, hạch toán kế toán các giao dịch thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của Công ty
- Giao dịch ngân hàng, lập hồ sơ giải ngân vay vốn khách hàng mua căn hộ dự án
- Theo dõi trực tiếp giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng,
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng do mình đảm nhận trên phần mềm kế toán
- Kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ toàn bộ chứng từ của Công ty;
- Lập hồ sơ vay vốn, giải ngân, giải chấp hồ sơ vay vốn, giải trình hồ sơ tín dụng cho Khách hàng, ngân hàng , các tổ chức tín dụng trong các giao dịch mua bán căn hộ của dự án do Công ty làm Chủ đầu tư;
- Lập kế hoạch công việc từng ngày, tuần, tháng, quý, năm của cá nhân. Báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng phòng Kế toán.
- Các tài liệu chứng từ phải có các sổ theo dõi bàn giao, đảm bảo quản lý đầy đủ và khoa học.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Có kiến thức, năng lực nghiệp vụ kế toán
• Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán
• Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực Bất động sản
• Có khả năng chịu áp lực, cẩn thận, tỉ mỉ, và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc
Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, chuyên môn
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành.
Được hưởng chế độ BHXH và phúc lợi xã hội khác theo đúng quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

