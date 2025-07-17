Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Nguyễn Cảnh Dị
- Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Quản lý thu chi nội bộ, theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
Lập, kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo yêu cầu của quản lý
Theo dõi bảng lương, BHXH và các chế độ phúc lợi cho nhân viên
Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, 23 – 27 tuổi – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thuộc khối Kinh tế,Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.
Thành thạo Microsoft Office Word, Excel,
Biết sử dụng ChatGPT hoặc các công cụ AI để hỗ trợ công việc.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận & có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Được hướng dẫn, đào tạo các nghiệp vụ kế toán cơ bản: kế toán nội bộ, ngân hàng, thuế & kĩ năng mềm
Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7, nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật
Hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện.
Lương khởi điểm: 7.5 – 9 Triệu/ tháng
Thời gian thử việc: 01 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
