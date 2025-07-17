Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Nguyễn Cảnh Dị - Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý thu chi nội bộ, theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Lập, kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo yêu cầu của quản lý

Theo dõi bảng lương, BHXH và các chế độ phúc lợi cho nhân viên

Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan

Nữ, 23 – 27 tuổi – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thuộc khối Kinh tế,Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.

Thành thạo Microsoft Office Word, Excel,

Biết sử dụng ChatGPT hoặc các công cụ AI để hỗ trợ công việc.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận & có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Được hướng dẫn, đào tạo các nghiệp vụ kế toán cơ bản: kế toán nội bộ, ngân hàng, thuế & kĩ năng mềm

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7, nghỉ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện.

Lương khởi điểm: 7.5 – 9 Triệu/ tháng

Thời gian thử việc: 01 tháng

