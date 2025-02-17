Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G
Mức lương
300 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 300 - 500 USD
- Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp cho công ty trong lĩnh vực mỹ phẩm
- Phụ trách kho hàng, công cụ dụng cụ, tài sản
- Quản lý định mức tồn kho mỹ phẩm
- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.
- Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quy định
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán
- Thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm MISA
- Sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng khác như Word, PowerPoint
- Có kiến thức vững về kế toán, bảo hiểm, quản lý kho hàng và các quy định pháp luật liên quan
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt
- Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm kế toán
QUYÊN LỢI:
Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G Thì Được Hưởng Những Gì
