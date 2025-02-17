Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD

Mức lương 300 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 300 - 500 USD

- Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp cho công ty trong lĩnh vực mỹ phẩm

- Phụ trách kho hàng, công cụ dụng cụ, tài sản

- Quản lý định mức tồn kho mỹ phẩm

- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.

- Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quy định

- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán

- Thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm MISA

- Sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng khác như Word, PowerPoint

- Có kiến thức vững về kế toán, bảo hiểm, quản lý kho hàng và các quy định pháp luật liên quan

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt

- Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm kế toán

