Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Mức lương
300 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 300 - 500 USD

- Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp cho công ty trong lĩnh vực mỹ phẩm
- Phụ trách kho hàng, công cụ dụng cụ, tài sản
- Quản lý định mức tồn kho mỹ phẩm
- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.
- Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quy định
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán
- Thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm MISA
- Sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng khác như Word, PowerPoint
- Có kiến thức vững về kế toán, bảo hiểm, quản lý kho hàng và các quy định pháp luật liên quan
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt
- Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm kế toán
QUYÊN LỢI:

Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6A, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

