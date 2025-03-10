Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8 đường 2.5 KĐT Gamuda, Trần Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Kiểm tra lại tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ

- Hạch toán chứng từ, hóa đơn

- Nhập – Xuất kho, theo dõi tồn kho

- Theo dõi công nợ.

- Tính lương nhân viên công ty

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính - kế toán

- Kinh nghiệm và thâm niên làm việc 1 năm trở lên;

- Biết cách sử dụng các phần mềm kế toán, tin học văn phòng

- Hòa đồng, vui vẻ; siêng năng, chịu khó;

- Làm việc độc lập; có trách nhiệm, uy tín và trung thực;

- Kỹ năng: Cẩn thận, giao tiếp, tư duy sáng tạo,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 đồng/tháng – 11.000.000 đồng/tháng

- Thưởng các ngày lễ trong năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả dự án

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký kết HĐLĐ;

- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động và ổn định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP

