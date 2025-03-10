Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8 đường 2.5 KĐT Gamuda, Trần Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Kiểm tra lại tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ
- Hạch toán chứng từ, hóa đơn
- Nhập – Xuất kho, theo dõi tồn kho
- Theo dõi công nợ.
- Tính lương nhân viên công ty (Quy mô

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính - kế toán
- Kinh nghiệm và thâm niên làm việc 1 năm trở lên;
- Biết cách sử dụng các phần mềm kế toán, tin học văn phòng
- Hòa đồng, vui vẻ; siêng năng, chịu khó;
- Làm việc độc lập; có trách nhiệm, uy tín và trung thực;
- Kỹ năng: Cẩn thận, giao tiếp, tư duy sáng tạo,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 đồng/tháng – 11.000.000 đồng/tháng
- Thưởng các ngày lễ trong năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả dự án
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký kết HĐLĐ;
- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động và ổn định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT DG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 40 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

