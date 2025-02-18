Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô KB 2.9, KCN Minh Phương, Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm duyệt các bộ chứng từ thanh toán hợp lệ, đúng qui định trước khi chuyển sang KTT
Lập phiếu thu - chi đính kèm hồ sơ thanh toán chuyển bộ phận Quỹ
Hạch toán kế toán. Kiểm tra, giám sát qui trình thanh toán tại đơn vị
Quản lý, đối chiếu công nợ nội bộ và công nợ phải trả nhà cung cấp
Quản lý danh mục TSCĐ và CCDC, tham gia kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ
Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, lưu trữ bộ chứng từ thanh toán theo quy định.
Các công việc khác theo phân công KTT

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán .
- Thành tạo word, Excel, kỹ năng soạn thảo.
- Nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kế toán, làm việc khoa học, tư duy tốt để lập kế hoạch công việc, quản lý các khoản thu chi tiền mặt, ngân hàng khoa học, sắp xếp hồ sơ chứng từ đảo bảo hiệu quả công việc.
- Sử dụng tốt phần mềm kế toán Fast, máy vi tính và các công cụ làm việc khác.
- Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận tùy theo năng lực. Cạnh tranh với thị trường (Từ 9-12 triệu trở lên)
Thời gian làm việc: 8:00-17:30 (nghỉ trưa 1.5h) từ thứ 2-thứ 6, Thứ 7 làm từ 8:30-12:00 nghỉ chiều thứ 7, CN
Môi trường làm việc an toàn & thân thiện, năng động.
Nghỉ phép và các ngày lễ, tết theo quy định.
Thưởng doanh thu năm (nếu có), thưởng lương tháng thứ 13
Du xuân, du lich hè hàng năm, tiệc cuối năm
Đóng BHXH & các quyền lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô KB 2.9, KCN Minh Phương Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng

