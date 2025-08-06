Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 73no05 KĐT mới Sở Dầu, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi và hạch toán các khoản công nợ phải thu từ khách hàng, theo dõi, đối chiếu doanh thu chi nhánh với chính sách bán hàng, chính sách chiết khấu mà công ty đã ban hành- Theo dõi và đôn đốc, đảm bảo tiến độ thu hồi công nợ.
Thực hiện và đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ chứng từ phải thu
Lập báo cáo về tình hình công nợ phải thu. Phân tích các khoản nợ quá hạn, nợ xấu. Đề xuất các giải pháp để cải thiện tình hình thu nợ.
Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ yêu cầu xuất hóa đơn, đảm bảo xuất hóa đơn đúng đối tượng, thời hạn quy định của luật.
Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ xuất kho và giá bán.
Kiểm tra và hạch toán hóa đơn chứng từ hạch toán công nợ phải trả
Theo dõi, đối chiếu chi phí công đoàn hàng tháng
Tiếp nhận chứng từ thanh toán từ các bộ phận khác (phòng kinh doanh, phòng mua hàng, HCNS...) đồng thời kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ nhận được, sau đó trình các cấp lãnh đạo phê duyệt
Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ một cách có hệ thống, theo Luật định, đảm bảo an toàn, bảo mật, đáp ứng nhu cầu tra cứu, kiểm toán, quyết toán Thuế.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan như Kinh tế, Kế toán
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Cẩn thận, chịu khó, số liệu chính xác
Biết sử dụng các phần mềm kế toán như misa,....
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Hỗ trợ ăn trưa: 730.000 đồng/tháng
Được đóng BHXH,BHYT,BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được cấp phát các thiết bị làm việc.
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định công ty, du lịch, teambuilding, khám sức khỏe theo năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 73No5 Khu đô thị mới Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

