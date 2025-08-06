Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 73no05 KĐT mới Sở Dầu, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Theo dõi và hạch toán các khoản công nợ phải thu từ khách hàng, theo dõi, đối chiếu doanh thu chi nhánh với chính sách bán hàng, chính sách chiết khấu mà công ty đã ban hành- Theo dõi và đôn đốc, đảm bảo tiến độ thu hồi công nợ.

Thực hiện và đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ chứng từ phải thu

Lập báo cáo về tình hình công nợ phải thu. Phân tích các khoản nợ quá hạn, nợ xấu. Đề xuất các giải pháp để cải thiện tình hình thu nợ.

Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ yêu cầu xuất hóa đơn, đảm bảo xuất hóa đơn đúng đối tượng, thời hạn quy định của luật.

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ xuất kho và giá bán.

Kiểm tra và hạch toán hóa đơn chứng từ hạch toán công nợ phải trả

Theo dõi, đối chiếu chi phí công đoàn hàng tháng

Tiếp nhận chứng từ thanh toán từ các bộ phận khác (phòng kinh doanh, phòng mua hàng, HCNS...) đồng thời kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ nhận được, sau đó trình các cấp lãnh đạo phê duyệt

Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ một cách có hệ thống, theo Luật định, đảm bảo an toàn, bảo mật, đáp ứng nhu cầu tra cứu, kiểm toán, quyết toán Thuế.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan như Kinh tế, Kế toán

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Cẩn thận, chịu khó, số liệu chính xác

Biết sử dụng các phần mềm kế toán như misa,....

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Quyền Lợi

Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Hỗ trợ ăn trưa: 730.000 đồng/tháng

Được đóng BHXH,BHYT,BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được cấp phát các thiết bị làm việc.

Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định công ty, du lịch, teambuilding, khám sức khỏe theo năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

