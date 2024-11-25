Tuyển Kế toán sản xuất Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu A, Lô L01 - 03 - 05 - 07 - 09a, đường số 8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tính giá thành sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu được áp lực cao

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Lương :12.000.000 – 18.000.0000 tuỳ theo năng lực (Thỏa thuận khi phỏng vấn) + ăn trưa tại công ty

Môi trường làm việc năng động

Đồng nghiệp trẻ trung, hòa đồng, thân thiện.

Quà tặng hiếu hỉ, trung thu, Quốc tế thiếu nhi

Thưởng lễ/tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, team building hàng năm

Được tham gia BHXH, hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định (BHYT, BHXH, ...)

Được mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin