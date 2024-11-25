Tuyển Kế toán sản xuất Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu A, Lô L01
- 03
- 05
- 07
- 09a, đường số 8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tính giá thành sản phẩm
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu được áp lực cao
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây Thì Được Hưởng Những Gì
Lương :12.000.000 – 18.000.0000 tuỳ theo năng lực (Thỏa thuận khi phỏng vấn) + ăn trưa tại công ty
Môi trường làm việc năng động
Đồng nghiệp trẻ trung, hòa đồng, thân thiện.
Quà tặng hiếu hỉ, trung thu, Quốc tế thiếu nhi
Thưởng lễ/tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, team building hàng năm
Được tham gia BHXH, hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định (BHYT, BHXH, ...)
Được mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây
