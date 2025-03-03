Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tuyển dụng với vị trí Kế toán tổng hợp ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán sản xuất, tính chi phí, giá vốn.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tính toán chi phí, giá thành sản phẩm.
Tạo mã dự án, thành phẩm, hàng hóa trên phần mềm.
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan lên phần mềm kế toán.
Các công việc liên quan khác trong mảng của kế toán tổng hợp theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Ưu tiên ứng viên muốn gắn bó lâu dài.
Được hướng dẫn khi tiếp nhận công việc.
(Hiện phòng kế toán có 6 người phụ trách từng phần hành)

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Hành chính tổng hợp hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên 9x
Trung thực, đạo đức và cẩn thận
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn, dự báo, báo cáo, tổ chức, kiểm soát
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán MISA.
Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.
Tư duy logic, nhạy bén, linh hoạt, hợp tác; phù hợp làm việc trong môi trường trẻ, sáng tạo, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng cạnh tranh
Thưởng tháng lương thứ 13
Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng
Đóng bảo hiểm cao và đầy đủ, nghỉ phép có lương 15 ngày/năm, du lịch hàng năm
Sinh nhật, trà chiều, tiệc công ty hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

