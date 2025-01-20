Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty TNHH Thebluetshirt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tóm tắt vị trí:

Kế toán sản xuất chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, và báo cáo các thông tin tài chính liên quan đến quá trình sản xuất. Đảm bảo việc tính toán chính xác, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến giá thành sản phẩm, hàng tồn kho, tài sản cố định và nguyên vật liệu.

Nhiệm vụ chính:

- Tính giá thành sản phẩm.

- Tính toán giá thành chi tiết cho từng sản phẩm dựa trên các khoản mục chi phí sản xuất.

- Kiểm tra, đối chiếu chi phí thực tế phát sinh với kế hoạch.

- Kê khai, tính giá bán:

Xác định giá bán hàng hóa, thành phẩm dựa trên chi phí sản xuất và định hướng kinh doanh.

- Quản lý kho và nguyên vật liệu:

Xuất kho nguyên vật liệu (NVL) theo lệnh sản xuất, nhập kho thành phẩm hoặc bán thành phẩm sau khi hoàn thành.

Kiểm kê, đối chiếu tồn kho nguyên vật liệu với các bộ phận vận hành sản xuất và nhà cung cấp gia công.

- Theo dõi và quản lý tài sản cố định:

Quản lý tài sản cố định, tính khấu hao, và theo dõi công cụ dụng cụ sử dụng trong sản xuất.

- Phân tích và báo cáo: