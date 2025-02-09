Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 28/30/6 Thạnh Lộc 31, P Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất

- Theo dõi tình hình cấp phát vật tư theo lệnh sản xuất.

- Hạch toán lập phiếu xuất kho, nhập kho trên phần mềm Misa.

- Đánh giá tình hình cấp phát, sử dụng vật tư giữa định mức và thực tế. Tìm hiểu nguyên nhân.

- Lên đơn đặt hàng NPL và theo dõi tiến độ để đảm bảo kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi sản lượng hàng thành phẩm về theo từng đơn hàng gia công ngoài.

- Lập báo cáo kho hàng tháng.

- Chốt công nợ mua hàng vào cuối mỗi tháng.

- Lên hợp đồng gia công khi có xưởng mới phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm tại vị trí kế toán sản xuất tại các công ty may mặc.

- Trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ.

- Sử dụng thành thạo Misa, Word, Excel,..

- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho nhân viên.

- Chế độ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước

- Team building định kỳ hàng năm

- Mức lương: 9-11tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

