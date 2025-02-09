Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 28/30/6 Thạnh Lộc 31, P Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Theo dõi tình hình cấp phát vật tư theo lệnh sản xuất.
- Hạch toán lập phiếu xuất kho, nhập kho trên phần mềm Misa.
- Đánh giá tình hình cấp phát, sử dụng vật tư giữa định mức và thực tế. Tìm hiểu nguyên nhân.
- Lên đơn đặt hàng NPL và theo dõi tiến độ để đảm bảo kế hoạch sản xuất.
- Theo dõi sản lượng hàng thành phẩm về theo từng đơn hàng gia công ngoài.
- Lập báo cáo kho hàng tháng.
- Chốt công nợ mua hàng vào cuối mỗi tháng.
- Lên hợp đồng gia công khi có xưởng mới phát sinh.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm tại vị trí kế toán sản xuất tại các công ty may mặc.
- Trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ.
- Sử dụng thành thạo Misa, Word, Excel,..
- Chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước
- Team building định kỳ hàng năm
- Mức lương: 9-11tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
