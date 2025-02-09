Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 28/30/6 Thạnh Lộc 31, P Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Theo dõi tình hình cấp phát vật tư theo lệnh sản xuất.
- Hạch toán lập phiếu xuất kho, nhập kho trên phần mềm Misa.
- Đánh giá tình hình cấp phát, sử dụng vật tư giữa định mức và thực tế. Tìm hiểu nguyên nhân.
- Lên đơn đặt hàng NPL và theo dõi tiến độ để đảm bảo kế hoạch sản xuất.
- Theo dõi sản lượng hàng thành phẩm về theo từng đơn hàng gia công ngoài.
- Lập báo cáo kho hàng tháng.
- Chốt công nợ mua hàng vào cuối mỗi tháng.
- Lên hợp đồng gia công khi có xưởng mới phát sinh.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm tại vị trí kế toán sản xuất tại các công ty may mặc.
- Trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ.
- Sử dụng thành thạo Misa, Word, Excel,..
- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho nhân viên.
- Chế độ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước
- Team building định kỳ hàng năm
- Mức lương: 9-11tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61C Đường số 6, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức. Thành Phố Hồ Chí Minh.

