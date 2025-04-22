Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tùng Lâm làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu Du lịch Văn hóa Yên Tử, TP Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Điểm đến Yên Tử, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời và tuân thủ pháp luật.

Xây dựng và duy trì hệ thống kế toán hiệu quả, phù hợp với đặc thù các dịch vụ cung cấp và đặc thù của Công ty

Cung cấp các thông tin tài chính, kế toán chính xác và kịp thời cho ban lãnh đạo để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả

Quản lý và kiểm soát rủi ro tài chính, đảm bảo an toàn tài sản của công ty

Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế và các quy định nội bộ của công ty, cũng như các quy định đặc thù liên quan hoạt động vận hành của Công ty.

Quản lý hoạt động kế toán:

Cập nhật và hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí của các dịch vụ: cáp treo, xe điện, nhà hàng, khách sạn, cho thuê điểm.

Kiểm tra, giám sát việc ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật.

Lập và phân tích các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm), báo cáo quản trị, báo cáo thuế.

Làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

Tổ chức và quản lý bộ máy kế toán, phân công công việc và giám sát hoạt động của nhân viên kế toán.

Quản lý tài chính:

Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách của công ty.

Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện.

Quản lý rủi ro tài chính, đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.

Tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế.

Các công việc khác:

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại trụ sở chính Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiênứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, dịch vụ, đặc biệt là các khu di tích, danh lam thắng cảnh.

Nắm vững các kiến thức về kế toán, tài chính, thuế và các quy định của pháp luật liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo Excel và các phần mềm kế toán, có kinh nghiệm sử dụng hệ thống Smile, Ezticket, ERP là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tùng Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14 - 20 triệu (Hoặc có thể thoả thuận)

Tuyến xe bus Hạ Long - Uông Bí

Hỗ trợ KTX cho nhân viên xa nhà

Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và thưởng doanh thu

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ phép theo đúng quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tùng Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin