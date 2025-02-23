Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Kiểm tra, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Quản lý, theo dõi và đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Tính toán và thực hiện các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN…) đúng hạn.

Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận của công ty theo từng thời kỳ.

Kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ.

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán và các đối tác liên quan.

Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Hospitality/F&B.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm

Hospitality/F&B

Am hiểu chuẩn mực kế toán, luật thuế và các quy định tài chính kế toán hiện hành.

chuẩn mực kế toán, luật thuế và các quy định tài chính kế toán hiện hành

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast hoặc tương đương).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài chính.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất kinh doanh.

Thưởng doanh số áp dụng cả trong thời gian thử việc.

Lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo và làm việc trong một dự án tiềm năng, có cơ hội thăng tiến.

Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách chung của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin