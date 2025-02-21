Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Doowon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

- Thực hiện ghi chép, hạch toán kế toán theo đúng chế độ, quy định của Nhà nước về hệ thống kế toán (sẽ được hướng dẫn các phần hành cụ thể)

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ của toàn Công ty

- Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê hàng hoá tại kho xưởng của công ty. Theo dõi xuất nhập tồn nguyên vật liệu

- Giao dịch với tổ chức ngân hàng và cơ quan bảo hiểm

- Thống kê và tổng hợp số liệu cho Kế toán trưởng, Ban giám đốc hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu

- Lưu trữ hồ sơ thuộc lĩnh vực tài chính kế toán;

- Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và lãnh đạo công ty