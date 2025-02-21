Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Doowon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Doowon Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà HH+NƠ1 Dự án Gold Season 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Ha Noi
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 700 USD
- Thực hiện ghi chép, hạch toán kế toán theo đúng chế độ, quy định của Nhà nước về hệ thống kế toán (sẽ được hướng dẫn các phần hành cụ thể)
- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ của toàn Công ty
- Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê hàng hoá tại kho xưởng của công ty. Theo dõi xuất nhập tồn nguyên vật liệu
- Giao dịch với tổ chức ngân hàng và cơ quan bảo hiểm
- Thống kê và tổng hợp số liệu cho Kế toán trưởng, Ban giám đốc hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu
- Lưu trữ hồ sơ thuộc lĩnh vực tài chính kế toán;
- Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Khả năng giao tiếp tốt, thành thạo phần mềm MISA, Word, Exel (Tin học văn phòng)
- Cẩn thận, trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn hoạt bát, đạo đức tốt - Khả năng chịu áp lực công việc cao. Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công việc
Tại Công Ty TNHH Doowon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Doowon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
