Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 25T2, Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ kế toán tổng hợp và quản lý tài chính của Công ty.

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách kế toán; lập và xuất hóa đơn GTGT.

Thu thập, xử lý, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định.

Cập nhật và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, kế toán, tài chính.

Lập báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN), báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

Hạch toán nghiệp vụ kế toán trên phần mềm FAST.

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng khi có phát sinh.

Lập báo cáo tài chính chính xác, đúng hạn, đúng luật – giúp BGĐ nhìn rõ bức tranh tài chính để ra quyết định chiến lược.

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán… như một “nhà ngoại giao con số” chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng – là điểm cộng cực lớn.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành thiết bị y tế, công nghệ, hoặc thương mại).

Hiểu rõ luật kế toán, thuế, tài chính – cập nhật nhanh các quy định mới.

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast…), Excel là “vũ khí” bạn dùng như bản năng.

Tư duy logic, kỹ năng quản lý và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 18 – 20 triệu VNĐ/tháng

Thưởng lễ/Tết, tháng 13, phụ cấp trách nhiệm và các khoản thưởng khác theo hiệu suất.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp – minh bạch – đề cao sự sáng tạo cá nhân.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, lộ trình phát triển nghề nghiệp bài bản.

Được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên sâu về tài chính và ngành thiết bị y tế.

Teambuilding, nghỉ mát hàng năm, bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Mức lương: 18 – 20 triệu VNĐ/tháng (có thể tt thêm theo năng lực)

Lĩnh vực: Thiết bị y tế – Công nghệ y khoa

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 trưa nghỉ 1 tiếng(12h00-13h00), T2 – T7 (nghỉ 2 thứ Bảy/tháng)

Địa điểm làm việc: Tòa 25T2, Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á

