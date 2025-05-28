Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Đường Bờ Sông Sét, Tương Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi, kiểm kê và hạch toán nhập – xuất – tồn kho vật tư, nguyên phụ liệu, hàng hóa

Theo dõi, giám sát các phương án nhập vật tư, nguyên phụ liệu và đưa ra phương án tối ưu cho Ban Lãnh đạo

Cập nhật số liệu hàng ngày và kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để đối chiếu với sổ sách.

Kiểm tra hóa đơn, hạch toán kế toán liên quan đến hoạt động mua hàng và nhập kho theo đúng quy định.

Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền. Lập chứng từ kế toán và lưu trữ theo quy định

Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả tài chính.

Soạn thảo và đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính

Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán thu chi theo đúng chuẩn mực kế toán, các quy trình biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính

Hỗ trợ kiểm tra thông tin và báo cáo cho BLĐ của công ty

Các hoạt động khác theo chỉ đạo của quản lý cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng /Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực kế toán vật tư, kho vận, may mặc

Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 - 15 triệu (dự kiến) theo năng lực làm việc, thưởng, phụ cấp ăn trưa, chuyên cần

Team building, party, du lịch, nghỉ mát và các quyền lợi khác

Lễ Tết, hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin