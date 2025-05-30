Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT5

- 04 KDT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, lập chứng từ, kiểm soát chứng từ kế toán.
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán
- Theo dõi và kiểm soát công tác bán cho thuê của căn hộ: theo dõi doanh thu, số tiền đã thu, phải thu theo tiến độ thanh toán trong hợp đồng thuê, tính tiền sử dụng đất phân bổ cho căn hộ….
- Theo dõi và kiểm soát công tác bán cho thuê của dự án: theo dõi doanh thu, số tiền đã thu, phải thu theo tiến độ thanh toán trong hợp đồng thuê, tính tiền sử dụng đất phân bổ cho đất thuê….
- Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí thi công của từng dự án, công trình.
- Theo dõi công nợ
- Tập hợp chi phí và tính giá thành của dự án.
- Lập Báo cáo tài chính.
- Hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn
- Kê khai, quyết toán thuế, BHXH.
- Giải trình hồ sơ với cơ quan thuế, BHXH khi có phát sinh
- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm
- Giao tiếp tốt, Kĩ năng tư duy logic tốt, trách nhiệm cao
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast; Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14tr-20tr Thỏa thuận theo năng lực
- Được tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống tuyển dụng
- Review tăng lương 1 lần/năm
- Được hỗ trợ ngân sách, con người để thực hiện những ý tưởng mới, quy trình mới;
- Môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở, nhiệt huyết, năng động;
- Được đóng BHXH sau thử việc, ký HĐLĐ chính thức;
- Được du lịch hàng năm 1-2 lần, nghỉ lễ tết theo chính sách của nhà nước.
- Thưởng lễ tết đầy đủ, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Công ty không nợ lương, không chậm lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà 103 Usilk City, Cụm CT1, Khu đô thị mới Văn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

